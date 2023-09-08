Удар рф по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло до 73

Цитата

"Кривой Рог. По состоянию на 18:30 в результате обстрела погиб 1 человек и 73 человека пострадали", - сообщили спасатели.

Ранее

спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что по предварительным данным, российские войска совершили атаку по Кривому Рогу утром, 8 сентября, крылатой ракетой "Искандер-К".

Напомним

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак утром, 8 сентября, сообщил, что в Кривом Роге вражеская ракета попала в админздание.

Согласно последней информации, количество травмированных в результате атаки армии рф по Кривому Рогу составляет 60 человек, еще один человек погиб. Вследствие вражеского удара повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и 4 частных дома. Также повреждены более чем четыре десятка авто.