Попередньо, війська рф вдарили по Кривому Рогу крилатою ракетою "Іскандер-К" - Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. За попередніми даними, російські війська здійснили атаку по Кривому Рогу уранці, 8 вересня, крилатою ракетою "Іскандер-К". Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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"Попередні результати - це був "Іскандер-К" по Кривому Рогу. Можливий, все-таки, артилерійський обстріл. Це можуть бути реактивні системи залпового вогню, зокрема, це що стосується і півночі, і східних областей.
У будь-якому випадку потрібно розуміти, що остаточно можуть сказати фахівці, які працюють на місці, де будуть знайдені уламки, фрагменти ракет - двигун, елементи, за якими можна ідентифікувати тип боєприпасу, яким було уражено", - поінформував Ігнат.
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За його словами, оскільки Кривий Ріг є прифронтовим містом, ворог завдає удари з невеликої відстані, тому сигнали повітряної тривоги не встигають надходити.
"У прифронтових зонах можуть бути задіяні як балістичне озброєння, так і С-300, так і РСЗВ, зокрема також і крилаті ракети "Іскандер" з маркуванням "К", які можуть запускатися порівняно з невеликої відстані саме з рівня пуску", - зауважив речник.
Нагадаємо
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вранці, 8 вересня, повідомив, що у Кривому Розі ворожа ракета вгатила в адмінбудівлю.
Згідно з останньою інформацією, кількість травмованих внаслідок атаки армії рф по Кривому Рогу становить 60 осіб, ще одна людина загинула. Внаслідок ворожого удару пошкоджені 14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки. Також пошкоджені більш ніж чотири десятки авто.