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Предварительно, войска рф ударили по Кривому Рогу крылатой ракетой "Искандер-К" - Игнат

Киев • УНН

 • 438703 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. По предварительным данным, российские войска совершили атаку по Кривому Рогу утром, 8 сентября, крылатой ракетой "Искандер-К". Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Цитата

"Предварительные результаты - это был "Искандер-К" по Кривому Рогу. Возможен, все-таки, артиллерийский обстрел. Это могут быть реактивные системы залпового огня, в частности, это что касается и севера, и восточных областей. 

В любом случае нужно понимать, что окончательно могут сказать специалисты, которые работают на месте, где будут найдены обломки, фрагменты ракет - двигатель, элементы, по которым можно идентифицировать тип боеприпаса, которым был поражен", - проинформировал Игнат.

Детали

По его словам, поскольку Кривой Рог является прифронтовым городом, враг наносит удары с небольшого расстояния, поэтому сигналы воздушной тревоги не успевают поступать.

"В прифронтовых зонах могут быть задействованы как баллистическое вооружение, так и С-300, так и РСЗО, в том числе также и крылатые ракеты "Искандер" с маркировкой "К", которые могут запускаться сравнительно с небольшого расстояния именно с уровня пуска", - отметил спикер.

Напомним

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак утром, 8 сентября, сообщил, что в Кривом Роге вражеская ракета вгатила в админздание. 

Согласно последней информации, количество травмированных в результате атаки армии рф по кривому рогу составляет 60 человек, еще один человек погиб. Вследствие вражеского удара повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и 4 частных дома. Также повреждены более четырех десятков автомобилей.

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