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Кількість постраждалих через ворожий удар по Кривому Рогу зросла до 60 - ДСНС

Кількість постраждалих через ворожий удар по Кривому Рогу зросла до 60 - ДСНС

Київ • УНН

 • 548969 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. До 60 людей зросла кількість травмованих внаслідок атаки армії рф по Кривому Рогу. Такі дані ДСНС України станом на 15 годину, повідомляє УНН.

Цитата

«Кривий Ріг. Оновлена інформація станом на 15 год. В результаті атаки загинула 1 особа та постраждало 60 осіб», - йдеться у повідомленні у Telegram.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що кількість травмованих внаслідок ворожого обстрілу Кривого Рогу зросла до 59. Одна людина загинула.

Як зазначив голова Національної поліції України Іван Вигівський, серед травмованих - дев'ятеро поліцейських і один поліцейський загинув.

Внаслідок ворожого удару пошкоджені 14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки. Також пошкоджені більш ніж чотири десятки авто.

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