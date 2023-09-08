Кількість постраждалих через ворожий удар по Кривому Рогу зросла до 60 - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. До 60 людей зросла кількість травмованих внаслідок атаки армії рф по Кривому Рогу. Такі дані ДСНС України станом на 15 годину, повідомляє УНН.
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«Кривий Ріг. Оновлена інформація станом на 15 год. В результаті атаки загинула 1 особа та постраждало 60 осіб», - йдеться у повідомленні у Telegram.
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Раніше УНН повідомляв, що кількість травмованих внаслідок ворожого обстрілу Кривого Рогу зросла до 59. Одна людина загинула.
Як зазначив голова Національної поліції України Іван Вигівський, серед травмованих - дев'ятеро поліцейських і один поліцейський загинув.
Внаслідок ворожого удару пошкоджені 14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки. Також пошкоджені більш ніж чотири десятки авто.