Ворожий удар по Кривому Рогу: за уточненими даними 1 людину вбито та 59 постраждало
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Кількість травмованих внаслідок ворожого обстрілу Кривого Рогу зросла до 59. Одна людина загинула. Такі дані станом на 14:40 оприлюднило ДСНС України, передає УНН.
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"Кривий Ріг. За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу загинула 1 особа та 59 осіб постраждало. Роботи з розбору завалів підрозділами ДСНС завершено. Комунальними службами міста продовжується вивіз будівельних уламків", - йдеться в повідомленні.
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Внаслідок ворожого удару пошкоджені 14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки. Також пошкоджені більш ніж чотири десятки авто.
На місці розгорнуті оперативні штаби для допомоги постраждалим. За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, понад 70 людей звернулися по психологічну допомогу.
Як зазначив голова Національної поліції України Іван Вигівський, серед травмованих - дев'ятеро поліцейських і один поліцейський загинув.