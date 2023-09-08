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Ракетний удар рф по Кривому Рогу: серед постраждалих 9 поліцейських і 35 містян

Ракетний удар рф по Кривому Рогу: серед постраждалих 9 поліцейських і 35 містян

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Внаслідок ракетного удару російських військ по Кривому Рогу постраждали дев'ятеро поліцейських та 35 містян, повідомив у п'ятницю голова Національної поліції України Іван Вигівський, пише УНН.

Цитата

"Черговий акт терору ворога скоєний сьогодні вранці — ракетний удар по Кривому Рогу забрав життя вільнонайманого працівника поліції охорони. Національна поліція висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - написав Вигівський у Facebook.

Внаслідок ракетного удару рф, з його слів, пошкоджено адмінбудівлю поліції, службовий транспорт та розміщені поруч житлові будинки.

"Дев'ять працівників поліції дістали поранення, трьох із них дістали з-під завалів. Окрім того, постраждало 35 містян. Лікарі надають усім медичну допомогу", - повідомив Вигівський.

Слідчі та криміналісти поліції разом із співробітниками Служби безпеки України, за його словами, документують черговий воєнний злочин росіян. Кримінальне провадження розпочате за ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни.

Нагадаємо

8 вересня військові рф завдали ракетний удар по місту Кривий Ріг.

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