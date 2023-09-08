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29 березня, 17:57 • 357904 перегляди

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28 березня, 18:00 • 218991 перегляди

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28 березня, 17:13 • 203804 перегляди

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Удар рф по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 73

Удар рф по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 73

Київ • УНН

 • 1887116 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Кількість постраждалих у результаті атаки рф по Кривому Рогу зросла до 73, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Цитата

"Кривий Ріг. Станом на 18:30 внаслідок обстрілу загинула 1 особа та 73 особи постражда", - повідомили рятувальники.

Раніше

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що за попередніми даними, російські війська здійснили атаку по Кривому Рогу уранці, 8 вересня, крилатою ракетою "Іскандер-К". 

Нагадаємо

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вранці, 8 вересня, повідомив, що у Кривому Розі ворожа ракета вгатила в адмінбудівлю.

Згідно з останньою інформацією, кількість травмованих внаслідок атаки армії рф по Кривому Рогу становить 60 осіб, ще одна людина загинула. Внаслідок ворожого удару пошкоджені 14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки. Також пошкоджені більш ніж чотири десятки авто.

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