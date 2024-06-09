Удар рф по Харькову: враг попал между домами, без пострадавших

Во время вражеского удара КАБом по Харькову россияне попали по открытой территории между частными домами. На эту минуту информации о пострадавших не поступало. Повреждены частные дома и авто. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По уточненным данным, оккупанты ударили по открытой территории между частными домами. На эту минуту-без пострадавших - написал Синегубов.

По его словам, в результате удара рф повреждены частные дома и авто.

Ранее сообщалось, что армия рф в воскресенье, 9 июня, нанесла удар КАБомпо Харькову. попали по району частной жилой застройки Харькова.