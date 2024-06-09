Удар рф по Харкову: ворог поцілив між будинками, без постраждалих
Київ • УНН
Російський удар припав на відкритий майданчик між приватними будинками в Харкові, пошкодивши будинки і автомобілі, але, за наявними даними, ніхто не постраждав.
Під час ворожого удару КАБом по Харкову росіяни влучили по відкритій території між приватними будинками. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходила. Пошкоджено приватні будинки та авто. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За уточненими даними, окупанти вдарили по відкритій території між приватними будинками. На цю хвилину - без постраждалих
За його словами, внаслідок удару рф пошкоджено приватні будинки та авто.
Раніше повідомлялось, що армія рф у неділю, 9 червня, завдала удару КАБом по Харкову. Поцілили по району приватної житлової забудови Харкова.