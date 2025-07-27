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Удар рф по автобусу в Сумской области: три человека погибли, пятеро получили ранения

Киев • УНН

 • 374 просмотра

27 июля российские оккупанты атаковали автобус с мирными жителями в Сумском районе. В результате удара погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

Удар рф по автобусу в Сумской области: три человека погибли, пятеро получили ранения

В воскресенье, 27 июля, российские оккупанты нанесли удар по автобусу в Сумском районе. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Около 16:30 россияне с беспилотника атаковали автобус с мирными жителями в районе села Иволжанское Юнаковской общины. Предварительно погибли три человека. Еще пятеро – ранены. Им оказывается медицинская помощь

- говорится в сообщении.

Григоров добавил, что пострадавших и остальных пассажиров вывезли на безопасную территорию. Последствия атаки уточняются.

Напомним

27 июля российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Сумах. В результате атаки беспилотников часть Сумской общины осталась без света.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Сумская область
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