Удар рф по автобусу в Сумской области: три человека погибли, пятеро получили ранения
Киев • УНН
27 июля российские оккупанты атаковали автобус с мирными жителями в Сумском районе. В результате удара погибли три человека, еще пятеро получили ранения.
В воскресенье, 27 июля, российские оккупанты нанесли удар по автобусу в Сумском районе. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.
Около 16:30 россияне с беспилотника атаковали автобус с мирными жителями в районе села Иволжанское Юнаковской общины. Предварительно погибли три человека. Еще пятеро – ранены. Им оказывается медицинская помощь
Григоров добавил, что пострадавших и остальных пассажиров вывезли на безопасную территорию. Последствия атаки уточняются.
Напомним
27 июля российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Сумах. В результате атаки беспилотников часть Сумской общины осталась без света.