Удар рф по автобусу в Сумской области: три человека погибли, пятеро получили ранения

В воскресенье, 27 июля, российские оккупанты нанесли удар по автобусу в Сумском районе. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Около 16:30 россияне с беспилотника атаковали автобус с мирными жителями в районе села Иволжанское Юнаковской общины. Предварительно погибли три человека. Еще пятеро – ранены. Им оказывается медицинская помощь