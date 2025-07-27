Війська рф вдарили по автобусу з людьми на Сумщині: є постраждалі
Київ • УНН
27 липня російські війська завдали удару по автобусу з цивільними в Сумському районі, поблизу Юнаківської громади. Внаслідок атаки є постраждалі, яким надається допомога.
У неділю, 27 липня, росіяни вдарили по автобусу з цивільними в Сумській області. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.
росіяни вдарили по автобусу з цивільними у Сумському районі, сталося це в районі Юнаківської громади. Попередньо є постраждалі. Їм надають допомогу
Він додав, що всі екстрені служби задіяні для реагування на наслідки цієї цинічної атаки по мирному населенню.
Нагадаємо
27 липня російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури в Сумах. Внаслідок атаки безпілотників частина Сумської громади залишилась без світла.