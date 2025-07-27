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Ворог вдарив по критичній інфраструктурі Сумщини: частина Сум без світла

Київ • УНН

 • 810 перегляди

27 липня російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури в Сумах. Внаслідок атаки безпілотників частина Сумської громади залишилась без світла.

Ворог вдарив по критичній інфраструктурі Сумщини: частина Сум без світла

У неділю, 27 липня, російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури в Сумах. Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.

Ворог знову атакував об’єкти критичної інфраструктури Сумщини. Внаслідок атаки безпілотників частина Сумської громади залишилась без світла

- йдеться у повідомленні.

Григоров зазначив, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо

Увечері 26 липня ворог атакував цивільну інфраструктуру Сумської громади, внаслідок чого троє цивільних отримали поранення. Удар прийшовся по Ковпаківському району міста.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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