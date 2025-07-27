Враг ударил по критической инфраструктуре Сумщины: часть Сум без света
Киев • УНН
27 июля российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Сумах. В результате атаки беспилотников часть Сумской общины осталась без света.
В воскресенье, 27 июля, российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Сумах. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.
Враг снова атаковал объекты критической инфраструктуры Сумщины. В результате атаки беспилотников часть Сумской общины осталась без света
Григоров отметил, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним
Вечером 26 июля враг атаковал гражданскую инфраструктуру Сумской общины, в результате чего трое гражданских получили ранения. Удар пришелся по Ковпаковскому району города.