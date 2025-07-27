Ворожий удар по Сумах: троє цивільних отримали поранення
Київ • УНН
Увечері 26 липня ворог атакував цивільну інфраструктуру Сумської громади, внаслідок чого троє цивільних отримали поранення. Удар прийшовся по Ковпаківському району міста.
Ввечері у суботу, 26 липня, ворог атакував цивільну інфраструктуру Сумської громади – у Ковпаківському районі міста. Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок удару постраждали цивільні - попередньо відомо про трьох поранених.
Усіх доставлено до лікарень, медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу
Він уточнив, що один із постраждалих – 43-річний чоловік, перебуває у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо
Напередодні Суми зазнали атаки ударними безпілотниками, один з яких влучив у площу Незалежності, пошкодивши будівлю Сумської ОДА. Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.
У Сумах перебої зі світлом та водою через атаку рф, в області троє поранених26.07.25, 11:42 • 3610 переглядiв