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Вражеский удар по Сумам: трое гражданских получили ранения

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Вечером 26 июля враг атаковал гражданскую инфраструктуру Сумской общины, в результате чего трое гражданских получили ранения. Удар пришелся по Ковпаковскому району города.

Вражеский удар по Сумам: трое гражданских получили ранения

Вечером в субботу, 26 июля, враг атаковал гражданскую инфраструктуру Сумской общины – в Ковпаковском районе города. Об этом сообщил руководитель ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате удара пострадали гражданские - предварительно известно о трех раненых.

Все доставлены в больницы, медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь

- рассказал Григоров.

Он уточнил, что один из пострадавших – 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести.

Напомним

Накануне Сумы подверглись атаке ударными беспилотниками, один из которых попал в площадь Независимости, повредив здание Сумской ОГА. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

В Сумах перебои со светом и водой из-за атаки рф, в области трое раненых26.07.25, 11:42 • 3610 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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