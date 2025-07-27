Вражеский удар по Сумам: трое гражданских получили ранения
Киев • УНН
Вечером 26 июля враг атаковал гражданскую инфраструктуру Сумской общины, в результате чего трое гражданских получили ранения. Удар пришелся по Ковпаковскому району города.
Вечером в субботу, 26 июля, враг атаковал гражданскую инфраструктуру Сумской общины – в Ковпаковском районе города. Об этом сообщил руководитель ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате удара пострадали гражданские - предварительно известно о трех раненых.
Все доставлены в больницы, медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь
Он уточнил, что один из пострадавших – 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести.
Напомним
Накануне Сумы подверглись атаке ударными беспилотниками, один из которых попал в площадь Независимости, повредив здание Сумской ОГА. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.
В Сумах перебои со светом и водой из-за атаки рф, в области трое раненых26.07.25, 11:42 • 3610 просмотров