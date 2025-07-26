В Сумах перебои со светом и водой из-за атаки рф, в области трое раненых

Вражеская атака вызвала отключение света и воды в Сумах, есть перебои с электроснабжением и в Сумском районе, из-за ночного удара рф 3 раненых в Шосткинской громаде в Сумской области, сообщили в субботу глава Сумской ОВА Олег Григоров и глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в Telegram, пишет УНН.

В результате вражеской атаки есть отключения электроэнергии и водоснабжения по некоторым адресам в Сумах - написал Кривошеенко.

По его словам, сейчас отсутствует водоснабжение у жителей Курского микрорайона, сел Песчаное, Веретеновки, улицы Тополянской и прилегающих к ней.

Враг продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру Сумщины. В результате очередного удара часть жителей Сум и Сумского района временно осталась без электроснабжения. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением электроснабжения - подтвердил Григоров.

Соответствующие службы работают над скорейшим восстановлением энерго- и водоснабжения, отметил глава ГВА.

Дополнение

Ночью на Сумщине под вражеской атакой оказалась Шосткинская громада, трое человек ранены.

Враг нанес комбинированный удар по Шосткинской общине на Сумщине - ОВА

"Трое человек ранены в результате ночной атаки на Шосткинскую громаду. Две женщины и мужчина с ожогами и осколочными ранениями госпитализированы. С полуночи и до раннего утра россияне били по Шосткинской громаде беспилотниками, управляемыми авиабомбами и нанесли ракетный удар", - отметил Григоров.

По словам главы ОВА, в результате комбинированного удара загорелись четыре частных дома, повреждены несколько многоэтажек и объекты инфраструктуры.

По данным ГСЧС, сотрудники ГСЧС спасли человека, который не мог самостоятельно выбраться из своего поврежденного жилища.

По данным Сумской ОВА, в результате российских обстрелов территории области за прошедшие сутки есть погибший и раненые в другой громаде: в лечебном учреждении скончался 24-летний пострадавший во время удара вражеского БпЛА по городу Путивль 21 июля; в Эсманьской громаде в результате удара FPV-дроном травмирована женщина 1983 г.р.

В течение суток, с утра 25 июля до утра 26 июля, российские войска совершили более 110 обстрелов по 42 населенным пунктам в 16 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах. В частности, враг нанес более 30 ударов КАБами. Также враг совершил удары FPV-дронами, БпЛА, ракетные удары по территории Сумщины.

Есть повреждения в 6 громадах. В Зноб-Новгородской громаде повреждены два частных дома, двухэтажный дом, помещение учебного заведения. В Глуховской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, админпомещение. В Ричковской громаде поврежден частный дом, объекты гражданской инфраструктуры.