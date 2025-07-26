У Сумах перебої зі світлом та водою через атаку рф, в області троє поранених

У Сумах за деякими адресами відсутнє електро- та водопостачання через ворожу атаку, зокрема у Курському мікрорайоні та прилеглих селах. На Шосткинщині троє людей отримали поранення внаслідок нічної атаки, пошкоджено будинки та інфраструктуру.

Ворожа атака спричинила відключення світла та води у Сумах, є перебої з електропостачанням і в Сумському районі, через нічний удар рф 3 поранених у Шосткинській громаді на Сумщині, повідомили у суботу голова Сумської ОВА Олег Григоров і голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у Telegram, пише УНН. Внаслідок ворожої атаки є відключення електроенергії та водопостачання за деякими адресами в Сумах - написав Кривошеєнко. З його слів, наразі відсутнє водопостачання у жителів Курського мікрорайону, сіл Піщане, Веретенівки, вулиці Тополянської та прилеглих до неї. Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру Сумщини. Унаслідок чергового удару частина жителів Сум та Сумського району тимчасово залишилася без електропостачання. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання - підтвердив голова Сумської ОВА Олег Григоров. Відповідні служби працюють над якнайшвидшим відновленням енерго- та водопостачання, зазначив голова МВА. Доповнення Уночі на Сумщині під ворожою атакою опинилася Шосткинська громада, трьох людей поранено. Ворог завдав комбінованого удару по Шосткинській громаді на Сумщині - ОВА "Троє людей поранені внаслідок нічної атаки на Шосткинську громаду. Дві жінки та чоловік із опіками й осколковими пораненнями госпіталізовані. З опівночі і до раннього ранку росіяни били по Шосткинській громаді безпілотниками, керованими авіабомбами і завдали ракетного удару", - зазначив Григоров. Зі слів голови ОВА, унаслідок комбінованого удару загорілися чотири приватні будинки, пошкоджено кілька багатоповерхівок та обʼєкти інфраструктури. За даними ДСНС, співробітники ДСНС врятували людину, яка не могла самостійно вибратися зі свого пошкодженого помешкання. За даними Сумської ОВА, внаслідок російських обстрілів території області минулої доби є загиблий і поранені в іншій громаді: у лікувальному закладі помер 24-річний постраждалий під час удару ворожого БпЛА по місту Путивль 21 липня; в Есманьській громаді внаслідок удару FPV-дроном травмовано жінку 1983 р.н. Протягом доби, з ранку 25 липня до ранку 26 липня, російські війська здійснили понад 110 обстрілів по 42 населених пунктах у 16 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Зокрема, ворог завдав понад 30 ударів КАБів. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА, ракетні удари по території Сумщини. Є пошкодження у 6 громадах. У Зноб-Новгородській громаді пошкоджено два приватних будинки, двоповерховий будинок, приміщення навчального закладу. У Глухівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, адмінприміщення. У Річківській громаді пошкоджено приватний будинок, об’єкти цивільної інфраструктури.