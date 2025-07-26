У Сумах перебої зі світлом та водою через атаку рф, в області троє поранених

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 18:39 • 18829 перегляди
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 15:49 • 49242 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
25 липня, 14:49 • 145110 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
25 липня, 14:30 • 62897 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
25 липня, 14:19 • 61897 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 100178 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
25 липня, 11:31 • 41156 перегляди
Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
25 липня, 10:08 • 54319 перегляди
Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації
Ексклюзив
25 липня, 09:34 • 51004 перегляди
Українців чекає здешевлення продуктів у серпні: економіст розкрив причини
25 липня, 09:03 • 91847 перегляди
Рада збереться 31 липня для розгляду законопроєкту про НАБУ та САП - Стефанчук
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2м/с
50%
749мм
Популярнi новини
Харків зазнав масованої комбінованої атаки рф: ворог застосував одразу кілька типів озброєння26 липня, 01:17 • 9284 перегляди
Війська рф атакували Зміїв на Харківщині ракетою і 10 БпЛА: постраждали троє людей26 липня, 02:00 • 10356 перегляди
У Дніпрі через масований обстріл рф загинула людина 26 липня, 03:45 • 11474 перегляди
Ще плюс 1080 окупантів, 7 танків і 35 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога04:20 • 13908 перегляди
США та Китай влаштували протистояння один одному щодо України в ООН - Reuters07:20 • 6344 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 145108 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 100177 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 152531 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 126886 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 146462 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор06:28 • 4656 перегляди
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 255340 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 368817 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 447629 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 447705 перегляди
Актуальне
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Airbus A320 серії
Dragon 2

У Сумах перебої зі світлом та водою через атаку рф, в області троє поранених

Київ • УНН

 • 1134 перегляди

У Сумах за деякими адресами відсутнє електро- та водопостачання через ворожу атаку, зокрема у Курському мікрорайоні та прилеглих селах. На Шосткинщині троє людей отримали поранення внаслідок нічної атаки, пошкоджено будинки та інфраструктуру.

У Сумах перебої зі світлом та водою через атаку рф, в області троє поранених

Ворожа атака спричинила відключення світла та води у Сумах, є перебої з електропостачанням і в Сумському районі, через нічний удар рф 3 поранених у Шосткинській громаді на Сумщині, повідомили у суботу голова Сумської ОВА Олег Григоров і голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у Telegram, пише УНН.

Внаслідок ворожої атаки є відключення електроенергії та водопостачання за деякими адресами в Сумах

- написав Кривошеєнко.

З його слів, наразі відсутнє водопостачання у жителів Курського мікрорайону, сіл Піщане, Веретенівки, вулиці Тополянської та прилеглих до неї.

Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру Сумщини. Унаслідок чергового удару частина жителів Сум та Сумського району тимчасово залишилася без електропостачання. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання

- підтвердив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Відповідні служби працюють над якнайшвидшим відновленням енерго- та водопостачання, зазначив голова МВА.

Доповнення

Уночі на Сумщині під ворожою атакою опинилася Шосткинська громада, трьох людей поранено.

Ворог завдав комбінованого удару по Шосткинській громаді на Сумщині - ОВА26.07.25, 02:14 • 2860 переглядiв

"Троє людей поранені внаслідок нічної атаки на Шосткинську громаду. Дві жінки та чоловік із опіками й осколковими пораненнями госпіталізовані. З опівночі і до раннього ранку росіяни били по Шосткинській громаді безпілотниками, керованими авіабомбами і завдали ракетного удару", - зазначив Григоров.

Зі слів голови ОВА, унаслідок комбінованого удару загорілися чотири приватні будинки, пошкоджено кілька багатоповерхівок та обʼєкти інфраструктури.

За даними ДСНС, співробітники ДСНС врятували людину, яка не могла самостійно вибратися зі свого пошкодженого помешкання.

За даними Сумської ОВА, внаслідок російських обстрілів території області минулої доби є загиблий і поранені в іншій громаді: у лікувальному закладі помер 24-річний постраждалий під час удару ворожого БпЛА по місту Путивль 21 липня; в Есманьській громаді внаслідок удару FPV-дроном травмовано жінку 1983 р.н.

Протягом доби, з ранку 25 липня до ранку 26 липня, російські війська здійснили понад 110 обстрілів по 42 населених пунктах у 16 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Зокрема, ворог завдав понад 30 ударів КАБів. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА, ракетні удари по території Сумщини.

Є пошкодження у 6 громадах. У Зноб-Новгородській громаді пошкоджено два приватних будинки, двоповерховий будинок, приміщення навчального закладу. У Глухівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, адмінприміщення. У Річківській громаді пошкоджено приватний будинок, об’єкти цивільної інфраструктури. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
Україна
Суми
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9