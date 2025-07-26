Ворог завдав комбінованого удару по Шосткинській громаді на Сумщині - ОВА

У ніч проти 26 липня начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив про комбінований удар по Шосткинській громаді. Про це повідомив у Telegram начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

росіяни застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади - йдеться у повідомленні.

Є пошкодження у житловому секторі. На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває обстеження. Наслідки атаки рф уточнюються.

Загроза повторних ударів зберігається.

Нагадаємо

25 липня вранці Суми зазнали чергового російського удару, пошкоджено адміністративну будівлю. За добу в області зафіксовано 60 обстрілів, загинула жінка 1982 р.н. та поранено жінку 1965 р.н.