Ворог завдав комбінованого удару по Шосткинській громаді на Сумщині - ОВА
Київ • УНН
У ніч на 26 липня Шосткинська громада Сумської області зазнала комбінованого удару ударними дронами та керованими авіабомбами. Зафіксовано пошкодження житлового сектору, триває обстеження наслідків.
У ніч проти 26 липня начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив про комбінований удар по Шосткинській громаді. Про це повідомив у Telegram начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
росіяни застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади
Є пошкодження у житловому секторі. На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває обстеження. Наслідки атаки рф уточнюються.
Загроза повторних ударів зберігається.
Нагадаємо
25 липня вранці Суми зазнали чергового російського удару, пошкоджено адміністративну будівлю. За добу в області зафіксовано 60 обстрілів, загинула жінка 1982 р.н. та поранено жінку 1965 р.н.