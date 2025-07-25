Суми вранці зазнали удару рф: є пошкодження, виникла пожежа

Суми вранці зазнали чергового удару російських військ, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, показавши наслідки, пише УНН.

Суми: рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки. Вранці ворог знову наніс удар по обласному центру - повідомили в ДСНС.

Як зазначається, пошкоджень зазнала адміністративна будівля. Також виникло загоряння.

Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки горіння. Також співробітниками ДСНС, було проведено обстеження території, яка зазнала ворожого удару.

Доповнення

За даними Сумської ОВА, внаслідок російських обстрілів території області минулої доби є загибла і поранена жінки - у Зноб-Новгородській громаді внаслідок обстрілів з артилерії загинула жінка 1982 р.н. та отримала поранення жінка 1965 р.н.

Протягом доби, з ранку 24 липня до ранку 25 липня, російські війська здійснили 60 обстрілів по 26 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби: понад 20 ударів КАБів. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА, ракетні удари по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та приватний автомобіль; у Сумській громаді пошкоджено адмінбудівлю.