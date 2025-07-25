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Сумы утром подверглись удару рф: есть повреждения, возник пожар

Киев • УНН

 • 1046 просмотра

Утром Сумы подверглись очередному российскому удару, повреждено административное здание. За сутки в области зафиксировано 60 обстрелов, погибла женщина 1982 г.р. и ранена женщина 1965 г.р.

Сумы утром подверглись удару рф: есть повреждения, возник пожар

Сумы утром подверглись очередному удару российских войск, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, показав последствия, пишет УНН.

Сумы: спасатели ликвидировали последствия очередной российской атаки. Утром враг снова нанес удар по областному центру

- сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, повреждения получило административное здание. Также возникло возгорание.

Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения. Также сотрудниками ГСЧС было проведено обследование территории, которая подверглась вражескому удару.

Дополнение

По данным Сумской ОВА, в результате российских обстрелов территории области за прошедшие сутки есть погибшая и раненая женщины - в Зноб-Новгородской громаде в результате обстрелов из артиллерии погибла женщина 1982 г.р. и получила ранения женщина 1965 г.р.

В течение суток, с утра 24 июля до утра 25 июля, российские войска совершили 60 обстрелов по 26 населенным пунктам в 14 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах. Враг активно применял управляемые авиационные бомбы: более 20 ударов КАБов. Также враг совершил удары FPV-дронами, БпЛА, ракетные удары по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Зноб-Новгородской громаде поврежден многоквартирный жилой дом и частный автомобиль; в Сумской громаде повреждено админздание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Сумская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Беспилотный летательный аппарат
Сумы
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