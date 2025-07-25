Сумы утром подверглись удару рф: есть повреждения, возник пожар

Сумы утром подверглись очередному удару российских войск, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, показав последствия, пишет УНН.

Сумы: спасатели ликвидировали последствия очередной российской атаки. Утром враг снова нанес удар по областному центру - сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, повреждения получило административное здание. Также возникло возгорание.

Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения. Также сотрудниками ГСЧС было проведено обследование территории, которая подверглась вражескому удару.

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По данным Сумской ОВА, в результате российских обстрелов территории области за прошедшие сутки есть погибшая и раненая женщины - в Зноб-Новгородской громаде в результате обстрелов из артиллерии погибла женщина 1982 г.р. и получила ранения женщина 1965 г.р.

В течение суток, с утра 24 июля до утра 25 июля, российские войска совершили 60 обстрелов по 26 населенным пунктам в 14 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах. Враг активно применял управляемые авиационные бомбы: более 20 ударов КАБов. Также враг совершил удары FPV-дронами, БпЛА, ракетные удары по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Зноб-Новгородской громаде поврежден многоквартирный жилой дом и частный автомобиль; в Сумской громаде повреждено админздание.