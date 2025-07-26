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Враг нанес комбинированный удар по Шосткинской общине на Сумщине - ОВА

Киев • УНН

 • 450 просмотра

В ночь на 26 июля Шосткинская община Сумской области подверглась комбинированному удару ударными дронами и управляемыми авиабомбами. Зафиксированы повреждения жилого сектора, продолжается обследование последствий.

Враг нанес комбинированный удар по Шосткинской общине на Сумщине - ОВА

В ночь на 26 июля начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил о комбинированном ударе по Шосткинской общине. Об этом сообщил в Telegram начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

россияне применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской общины

- говорится в сообщении.

Есть повреждения в жилом секторе. На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается обследование. Последствия атаки РФ уточняются.

Угроза повторных ударов сохраняется.

Напомним

25 июля утром Сумы подверглись очередному российскому удару, повреждено административное здание. За сутки в области зафиксировано 60 обстрелов, погибла женщина 1982 г.р. и ранена женщина 1965 г.р.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Сумская область
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