Враг нанес комбинированный удар по Шосткинской общине на Сумщине - ОВА

В ночь на 26 июля начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил о комбинированном ударе по Шосткинской общине. Об этом сообщил в Telegram начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

россияне применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской общины - говорится в сообщении.

Есть повреждения в жилом секторе. На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается обследование. Последствия атаки РФ уточняются.

Угроза повторных ударов сохраняется.

Напомним

25 июля утром Сумы подверглись очередному российскому удару, повреждено административное здание. За сутки в области зафиксировано 60 обстрелов, погибла женщина 1982 г.р. и ранена женщина 1965 г.р.