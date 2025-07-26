Російський дрон поцілив по центру Сум, пошкоджено будівлю ОДА

Сьогодні Суми зазнали атаки ударними безпілотниками, один з яких влучив у площу Незалежності, пошкодивши будівлю Сумської ОДА. Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.

Суми зазнали атаки російських військ ударними безпілотниками, один з яких влучив у площу Незалежності в центрі міста, пошкодивши будівлю Сумської ОДА, повідомив у суботу голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН. Сьогодні ворог атакував Суми ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у центр міста - на площу Незалежності. Пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації - написав Григоров. Він наголосив: "Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша". "Попередньо - обійшлося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території", - зазначив Григоров. "росія продовжує терор мирних міст. Але Суми тримаються. Працюємо і боремось попри все. Прошу всіх: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Це рятує життя", - підкреслив голова ОВА. У Сумах перебої зі світлом та водою через атаку рф, в області троє поранених