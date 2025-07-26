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Российский дрон попал по центру Сум, повреждено здание ОГА

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Сегодня Сумы подверглись атаке ударными беспилотниками, один из которых попал в площадь Независимости, повредив здание Сумской ОГА. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Российский дрон попал по центру Сум, повреждено здание ОГА

Сумы подверглись атаке российских войск ударными беспилотниками, один из которых попал по площади Независимости в центре города, повредив здание Сумской ОГА, сообщил в субботу глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Сегодня враг атаковал Сумы ударными беспилотниками. Один из дронов попал в центр города - на площадь Независимости. Повреждено здание Сумской областной государственной администрации

- написал Григоров.

Он подчеркнул: "Это прицельная атака по гражданскому объекту. И, к сожалению, не первая".

"Предварительно - обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают спасательные службы, продолжается обследование территории", - отметил Григоров.

"Россия продолжает террор мирных городов. Но Сумы держатся. Работаем и боремся несмотря ни на что. Прошу всех: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Это спасает жизнь", - подчеркнул глава ОВА.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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