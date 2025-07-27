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Войска рф ударили по автобусу с людьми в Сумской области: есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 114 просмотра

27 июля российские войска нанесли удар по автобусу с гражданскими в Сумском районе, вблизи Юнаковской общины. В результате атаки есть пострадавшие, которым оказывается помощь.

Войска рф ударили по автобусу с людьми в Сумской области: есть пострадавшие

В воскресенье, 27 июля, россияне ударили по автобусу с гражданскими в Сумской области. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Россияне ударили по автобусу с гражданскими в Сумском районе, произошло это в районе Юнаковской общины. Предварительно есть пострадавшие. Им оказывают помощь

- написал чиновник.

Он добавил, что все экстренные службы задействованы для реагирования на последствия этой циничной атаки по мирному населению.

Напомним

27 июля российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Сумах. В результате атаки беспилотников часть Сумской общины осталась без света.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Сумская область
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