Войска рф ударили по автобусу с людьми в Сумской области: есть пострадавшие

В воскресенье, 27 июля, россияне ударили по автобусу с гражданскими в Сумской области. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Россияне ударили по автобусу с гражданскими в Сумском районе, произошло это в районе Юнаковской общины. Предварительно есть пострадавшие. Им оказывают помощь - написал чиновник.

Он добавил, что все экстренные службы задействованы для реагирования на последствия этой циничной атаки по мирному населению.

Напомним

27 июля российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Сумах. В результате атаки беспилотников часть Сумской общины осталась без света.