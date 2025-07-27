Войска рф ударили по автобусу с людьми в Сумской области: есть пострадавшие
Киев • УНН
27 июля российские войска нанесли удар по автобусу с гражданскими в Сумском районе, вблизи Юнаковской общины. В результате атаки есть пострадавшие, которым оказывается помощь.
В воскресенье, 27 июля, россияне ударили по автобусу с гражданскими в Сумской области. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.
Россияне ударили по автобусу с гражданскими в Сумском районе, произошло это в районе Юнаковской общины. Предварительно есть пострадавшие. Им оказывают помощь
Он добавил, что все экстренные службы задействованы для реагирования на последствия этой циничной атаки по мирному населению.
Напомним
27 июля российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Сумах. В результате атаки беспилотников часть Сумской общины осталась без света.