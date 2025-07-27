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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Financial Times
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Удар рф по автобусу на Сумщині: три людини загинули, п’ятеро зазнали поранень

Київ • УНН

 • 380 перегляди

27 липня російські окупанти атакували автобус з мирними мешканцями у Сумському районі. Внаслідок удару загинуло троє людей, ще п'ятеро отримали поранення.

Удар рф по автобусу на Сумщині: три людини загинули, п’ятеро зазнали поранень

У неділю, 27 липня, російські окупанти завдали удару по автобусу у Сумському районі. Є загиблі та постраждалі.  Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.

Близько 16:30 росіяни з безпілотника атакували автобус із мирними мешканцями у районі села Іволжанське Юнаківської громади. Попередньо загинули троє людей. Ще пʼятеро – поранені. Їм надається медична допомога

- йдеться у повідомленні.

Григоров додав, що постраждалих і решту пасажирів вивезли на безпечну територію. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо

27 липня російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури в Сумах. Внаслідок атаки безпілотників частина Сумської громади залишилась без світла.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Сумська область
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