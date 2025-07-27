Удар рф по автобусу на Сумщині: три людини загинули, п’ятеро зазнали поранень
Київ • УНН
27 липня російські окупанти атакували автобус з мирними мешканцями у Сумському районі. Внаслідок удару загинуло троє людей, ще п'ятеро отримали поранення.
У неділю, 27 липня, російські окупанти завдали удару по автобусу у Сумському районі. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.
Близько 16:30 росіяни з безпілотника атакували автобус із мирними мешканцями у районі села Іволжанське Юнаківської громади. Попередньо загинули троє людей. Ще пʼятеро – поранені. Їм надається медична допомога
Григоров додав, що постраждалих і решту пасажирів вивезли на безпечну територію. Наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо
27 липня російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури в Сумах. Внаслідок атаки безпілотників частина Сумської громади залишилась без світла.