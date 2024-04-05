Удар рф по аэродрому "Канатово": суд оставил Червинского под стражей до 19 апреля

Шевченковский районный суд продлил содержание под стражей без права на залог до 19 апреля бывшему и.о. командира одной из частей Сил спецопераций Червинскому. Впервые в рассмотрении этого дела суд принял не в угоду стороне обвинения. Об этом сообщил адвокат военного Константин Глоба на своей странице в фейсбук, передает УНН.

Судья впервые по делу принял другое решение, чем требовала прокуратура, продлили срок содержания под стражей только на 15 дней. Лично я с решением не согласен, поскольку считаю, что 03.03.24р Шевченковский районный суд г. Киева уже принял единственное законное решение, - вернул ходатайство прокурору. Однако сегодняшнее решение судьи является тенденциозно новым в деле, поскольку впервые принято не в угоду обвинения. - отметил адвокат Червинского.

Детали

По данным адвокатов прокуратура направила обвинительный акт по делу Червинского по месту преступления в Кировоградский райсуд области для рассмотрения по существу и следующее подготовительное заседание состоится там.

Его подозревают в превышении служебных полномочий по делу о ракетном обстреле аэродрома "Канатово" летом 2022 года.

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Напомним

СБУ задержала бывшего и.о. командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского по делу о ракетном обстреле аэродрома "Канатово". Его обвиняют в том, что подсудимый вместе с сообщниками самовольно решили провести спецоперацию, чтобы завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Для этого они вступили в переговоры с российскими пилотами, один из которых согласился перейти на сторону Украины.

В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС рф нанести ракетный обстрел по аэродрому "Канатово" на Кировоградщине летом 2022 года.

Однако Роман Червинский в комментариях СМИ утверждает, что эта операция была согласована украинскими спецслужбами.