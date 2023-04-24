Удар рф по аеродрому "Канатове": СБУ затримала екскомандира однієї з частин ССО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. СБУ затримала колишнього в.о. командира однієї з частин Сил спецоперації Романа Червінського у справі про ракетний обстріл аеродрому "Канатове". Про це журналісту УНН повідомило джерело.
Як стало відомо УНН з власних джерел, СБУ затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї з частин Сил спецоперації Романа Червінського, який переховувався від слідства.
Доповнення
Військовослужбовцю, колишньому виконувачу обов’язків командира однієї із частин Сил спеціальних операції, Роману Червінськом було повідомлено про підозру.
Як свідчать матеріали слідства, його самовільні дії призвели до ракетного обстрілу ворогом аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області влітку 2022 року.
Прокуратура наполягає на застосуванні до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.