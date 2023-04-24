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Удар рф по аэродрому "Канатово": СБУ задержала экс-командира одной из частей ССО

Киев • УНН

 • 464401 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. СБУ задержала бывшего и.о. командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского по делу о ракетном обстреле аэродрома "Канатово". Об этом журналисту УНН сообщил источник.

Как стало известно УНН из собственных источников, СБУ задержала бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского, который скрывался от следствия.

Дополнение

Военнослужащему, бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил специальных операций, Роману Червинскому было сообщено о подозрении.

Как свидетельствуют материалы следствия, его самовольные действия привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома "Канатово" в Кировоградской области летом 2022 года.

Прокуратура настаивает на применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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