Дело Мазепы: суд отпустил трех подозреваемых под ночной домашний арест

Печерский районный суд Киева отпустил под ночной домашний арест соучредителя коттеджного городка Riviera Village Сергея Слюсаренко, который является подозреваемым по делу бизнесмена Игоря Мазепы по захвату земли возле Киевской ГЭС. Об этом сообщил его партнер Владимир Лимаков, передает УНН.

Печерский суд сегодня (19 февраля - ред.) отпустил под ночной домашний арест моего друга, моего партнера Сергея Слюсаренко - написал Лимаков в Facebook.

Также Печерский районный суд города Киева заменил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной мерой пресечения в виде залога для секретарши Riviera Village Алины Шило и директора Романа Ефимова (в размере 49 997 552 грн и 6 056 000 грн) на домашний арест в ночное время суток.

Об этом сообщила юрфирма, которая представляет их интересы.

Дополнение

Печерский районный суд Киева продлил до 28 августа срок досудебного расследования в отношении бизнесмена Игоря Мазепы, который является подозреваемым по делу о завладении землей вблизи Киевской ГЭС.

Владельца инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали при попытке выезда за границу по подозрению в организации сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС.