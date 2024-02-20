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Справа Мазепи: суд відпустив трьох підозрюваних під нічний домашній арешт

Справа Мазепи: суд відпустив трьох підозрюваних під нічний домашній арешт

Київ • УНН

 • 21256 перегляди

Суд відпустив під нічний домашній арешт трьох підозрюваних у справі щодо захоплення землі біля Київської ГЕС.

Печерський районний суд Києва відпустив під нічний домашній арешт співзасновника котеджного містечка Riviera Village Сергія Слюсаренка, який є підозрюваним у справі бізнесмена Ігоря Мазепи щодо захоплення землі біля Київської ГЕС. Про це повідомив його партнер Володимир Лімаков, передає УНН.

Печерський суд сьогодні (19 лютого – ред.) відпустив під нічний домашній арешт мого друга, мого партнера Сергія Слюсаренка

- написав Лімаков у Facebook.

Також Печерський районний суд міста Києва замінив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави для секретарки Riviera Village Аліни Шило та директора Романа Єфімова (у розмірі 49 997 552 грн та 6 056 000 грн) на домашній арешт у нічний час доби.

Про це повідомила юрфірма, яка представляє їх інтереси.

Доповнення

Печерський районний суд Києва продовжив до 28 серпня строк досудового розслідування щодо бізнесмена Ігоря Мазепи, який є підозрюваним у справі про заволодіння землею поблизу Київської ГЕС.

Власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали під час спроби виїзду за кордон за підозрою в організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
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