Справа Мазепи: суд відпустив трьох підозрюваних під нічний домашній арешт
Київ • УНН
Суд відпустив під нічний домашній арешт трьох підозрюваних у справі щодо захоплення землі біля Київської ГЕС.
Печерський районний суд Києва відпустив під нічний домашній арешт співзасновника котеджного містечка Riviera Village Сергія Слюсаренка, який є підозрюваним у справі бізнесмена Ігоря Мазепи щодо захоплення землі біля Київської ГЕС. Про це повідомив його партнер Володимир Лімаков, передає УНН.
Печерський суд сьогодні (19 лютого – ред.) відпустив під нічний домашній арешт мого друга, мого партнера Сергія Слюсаренка
Також Печерський районний суд міста Києва замінив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави для секретарки Riviera Village Аліни Шило та директора Романа Єфімова (у розмірі 49 997 552 грн та 6 056 000 грн) на домашній арешт у нічний час доби.
Про це повідомила юрфірма, яка представляє їх інтереси.
Доповнення
Печерський районний суд Києва продовжив до 28 серпня строк досудового розслідування щодо бізнесмена Ігоря Мазепи, який є підозрюваним у справі про заволодіння землею поблизу Київської ГЕС.
Власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали під час спроби виїзду за кордон за підозрою в організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС.