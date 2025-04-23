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Удар рф дроном по автобусу в Марганце: прокуратура начала расследование - ОГП

Киев • УНН

 • 2512 просмотра

Начато расследование военного преступления после атаки дрона рф на автобус в Марганце. Погибло 9 человек, 32 пострадали, количество жертв уточняется.

Удар рф дроном по автобусу в Марганце: прокуратура начала расследование - ОГП
атакованный дроном автобус в Марганце

Днепропетровская областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту атаки россии дроном по авобусу в Марганце Днепропетровской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.

Детали

Дело квалифицировано как совершение военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В настоящее время известно о 9 погибших и 32 пострадавших. Окончательное количество пострадавших устанавливается. Повреждено транспортное средство. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, зафиксировавшие очередное военное преступление рф.

Напомним

Утром 23 апреля 2025 года агрессор ударил дроном-камикадзе по автобусу с работниками предприятия в г. Марганец Никопольского района. Ранее было известно о 7 погибших и 6 пострадавших в результате удара рф в Марганце.

Лилия Набока

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