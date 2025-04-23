Удар рф дроном по автобусу в Марганці: прокуратура почала розслідування - ОГП

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом атаки росії дроном по авобусу в Марганці на Дніпропетровщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора у Telegram.

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Справу кваліфіковано як вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі відомо про 9 загиблих і 32 постраждалих. Остаточна кількість постраждалих встановлюється. Пошкоджено транспортний засіб. На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які зафіксували черговий воєнний злочин рф.

Нагадаємо

Вранці 23 квітня 2025 року агресор вдарив дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства у м. Марганець Нікопольського району. Раніше було відомо про 7 загиблих та 6 постраждалих внаслідок удару рф у Марганці.