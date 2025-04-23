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Як безпечно купувати онлайн: поради експерта з кібербезпеки
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Удар рф дроном по автобусу в Марганці: прокуратура почала розслідування - ОГП

Київ • УНН

 • 3012 перегляди

Розпочато розслідування воєнного злочину після атаки дрона рф на автобус у Марганці. Загинуло 9 людей, 32 постраждали, кількість жертв уточнюється.

Удар рф дроном по автобусу в Марганці: прокуратура почала розслідування - ОГП
атакований дроном автобус у Марганці

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом атаки росії дроном по авобусу в Марганці на Дніпропетровщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора у Telegram.

Деталі

Справу кваліфіковано як вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі відомо про 9 загиблих і 32 постраждалих. Остаточна кількість постраждалих встановлюється. Пошкоджено транспортний засіб. На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які зафіксували черговий воєнний злочин рф.

Нагадаємо

Вранці 23 квітня 2025 року агресор вдарив дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства у м. Марганець Нікопольського району. Раніше було відомо про 7 загиблих та 6 постраждалих внаслідок удару рф у Марганці.

Лілія Набока

Лілія Набока

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