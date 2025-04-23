Удар рф дроном по автобусу в Марганці забрав життя вже 9 людей
Київ • УНН
Кількість загиблих у Марганці зросла до 9, постраждалих - до 30. Російський агресор вдарив дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства.
У Дніпропетровській області до 9 зросла кількість загиблих у Марганці, постраждалих - до 30. Російські війська вдарили дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
На жаль, збільшилась кількість загиблих у Марганці. Ворожа атака забрала 9 життів. Співчуття рідним і близьким
З його слів, постійно зростає кількість постраждалих. "За інформацією на зараз, їх 30", - вказав голова ОВА.
Агресор вдарив дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства
Раніше було відомо про 7 загиблих та 6 постраждалих внаслідок удару рф у Марганці.
Дніпропетровщина: росіяни атакували Марганець дроном, 7 загиблих і 6 поранених23.04.25, 08:12 • 2008 переглядiв