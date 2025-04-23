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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский

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Financial Times

MIM-104 Patriot

Удар рф дроном по автобусу в Марганце унес жизни уже 9 человек

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Количество погибших в Марганце возросло до 9, пострадавших - до 30. Российский агрессор ударил дроном-камикадзе по автобусу с работниками предприятия.

Удар рф дроном по автобусу в Марганце унес жизни уже 9 человек

В Днепропетровской области до 9 возросло количество погибших в Марганце, пострадавших - до 30. Российские войска ударили дроном-камикадзе по автобусу с работниками предприятия, сообщил в среду председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

К сожалению, увеличилось количество погибших в Марганце. Вражеская атака унесла 9 жизней. Соболезнования родным и близким

- написал Лысак.

По его словам, постоянно растет количество пострадавших. "По информации на сейчас, их 30", - указал глава ОВА.

Агрессор ударил дроном-камикадзе по автобусу с работниками предприятия

- сообщил Лысак.

Ранее было известно о 7 погибших и 6 пострадавших в результате удара рф в Марганце.

Днепропетровская область: россияне атаковали Марганец дроном, 7 погибших и 6 раненых23.04.25, 08:12 • 1734 просмотра

Юлия Шрамко

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