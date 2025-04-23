Днепропетровская область: россияне атаковали Марганец дроном, 7 погибших и 6 раненых

$41.380.02
47.770.74
ukenru
США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
22 апреля, 18:22 • 22530 просмотра

США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский

22 апреля, 17:32 • 49256 просмотра

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом в Ватикане

22 апреля, 13:40 • 80718 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

Эксклюзив
22 апреля, 09:55 • 86913 просмотра

В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

22 апреля, 08:27 • 107277 просмотра

Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

Эксклюзив
22 апреля, 07:51 • 163912 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС

21 апреля, 16:24 • 122281 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 226848 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

21 апреля, 13:43 • 119604 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 85558 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+18°
0.9м/с
40%
751 мм
Популярные новости

В Одессе прогремели взрывы - городской голова

22 апреля, 19:56 • 11364 просмотра

Telegraph: США представят в Лондоне план мирного урегулирования из семи пунктов

00:27 • 9722 просмотра

Администрация Трампа ликвидировала группу по расследованию военных преступлений рф против Украины - The Washington Post

01:42 • 14589 просмотра

ГСЧС показала последствия атаки на Полтаву: 3 человека пострадали, повреждены дома и инфраструктура

03:03 • 3612 просмотра

За сутки ВСУ уничтожили 1210 военных и десятки единиц техники

04:31 • 11870 просмотра
публикации

Сомнительные мотивы: почему глава АРМА Дума блокирует реформу ведомства?

22 апреля, 14:43 • 48756 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

22 апреля, 13:40 • 80718 просмотра

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

22 апреля, 12:23 • 70150 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС
Эксклюзив

22 апреля, 07:51 • 163912 просмотра

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

21 апреля, 15:15 • 131256 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубио

Йонас Гар Стёре

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Киев

Запорожье

Реклама
УНН Lite

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 16770 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 17110 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 47848 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

22 апреля, 09:58 • 39335 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 84821 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

ТикТок

ЧатГПТ

Financial Times

MIM-104 Patriot

Днепропетровская область: россияне атаковали Марганец дроном, 7 погибших и 6 раненых

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Российские войска атаковали Марганец дроном-камикадзе, в результате чего погибли 7 человек, еще 6 получили ранения. Также пострадали двое мужчин в Раевской громаде, возник пожар на предприятии.

Днепропетровская область: россияне атаковали Марганец дроном, 7 погибших и 6 раненых

В Днепропетровской области российские войска атаковали Марганец дроном-камикадзе, по предварительным данным, семь человек погибли, еще шесть получили ранения, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Агрессор ударил дроном-камикадзе по Марганцу. По предварительной информации, погибли 7 человек. Еще 6 - ранены

- написал Лысак.

Дополнение

По данным Лысака, из-за вражеской дроновой атаки в Раевской громаде Синельниковского района пострадали двое мужчин - 40 и 48 лет. Оба будут лечиться амбулаторно.

"Возник пожар на аграрном предприятии. Спасатели укрощают огонь", - указал глава ОВА.

По его словам, FPV-дронами агрессор целил по Никопольщине - райцентру, Покровской и Марганецкой громадах.

армия рф вплотную подошла к админгранице Днепропетровской области: карты DeepState12.04.25, 02:07 • 29343 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Днепропетровская область
Марханец
Украина
Brent
$68.03
Bitcoin
$93,652.90
S&P 500
$5,284.53
Tesla
$237.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,356.65
Ethereum
$1,816.18