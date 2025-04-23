Днепропетровская область: россияне атаковали Марганец дроном, 7 погибших и 6 раненых
Киев • УНН
Российские войска атаковали Марганец дроном-камикадзе, в результате чего погибли 7 человек, еще 6 получили ранения. Также пострадали двое мужчин в Раевской громаде, возник пожар на предприятии.
В Днепропетровской области российские войска атаковали Марганец дроном-камикадзе, по предварительным данным, семь человек погибли, еще шесть получили ранения, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Агрессор ударил дроном-камикадзе по Марганцу. По предварительной информации, погибли 7 человек. Еще 6 - ранены
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По данным Лысака, из-за вражеской дроновой атаки в Раевской громаде Синельниковского района пострадали двое мужчин - 40 и 48 лет. Оба будут лечиться амбулаторно.
"Возник пожар на аграрном предприятии. Спасатели укрощают огонь", - указал глава ОВА.
По его словам, FPV-дронами агрессор целил по Никопольщине - райцентру, Покровской и Марганецкой громадах.
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