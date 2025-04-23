Дніпропетровщина: росіяни атакували Марганець дроном, 7 загиблих і 6 поранених
Київ • УНН
Російські війська атакували Марганець дроном-камікадзе, внаслідок чого загинули 7 людей, ще 6 отримали поранення. Також постраждали двоє чоловіків в Раївській громаді, виникла пожежа на підприємстві.
У Дніпропетровській області російські війська атакували Марганець дроном-камікадзе, за попередніми даними, сім людей загинули, ще шестеро отримали поранення, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Агресор вдарив дроном-камікадзе по Марганцю. За попередньою інформацією, загинули 7 людей. Ще 6 - поранені
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За даними Лисака, через ворожу дронову атаку в Раївській громаді Синельниківського району постраждали двоє чоловіків - 40 та 48 років. Обидва лікуватимуться амбулаторно.
"Виникла пожежа на аграрному підприємстві. Рятувальники приборкують вогонь", - зазначив голова ОВА.
З його слів, FPV-дронами агресор цілив по Нікопольщині - райцентру, Покровській та Марганецькій громадах.
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