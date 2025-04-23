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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
22 квітня, 18:22 • 22545 перегляди

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Дніпропетровщина: росіяни атакували Марганець дроном, 7 загиблих і 6 поранених

Київ • УНН

 • 464 перегляди

Російські війська атакували Марганець дроном-камікадзе, внаслідок чого загинули 7 людей, ще 6 отримали поранення. Також постраждали двоє чоловіків в Раївській громаді, виникла пожежа на підприємстві.

Дніпропетровщина: росіяни атакували Марганець дроном, 7 загиблих і 6 поранених

У Дніпропетровській області російські війська атакували Марганець дроном-камікадзе, за попередніми даними, сім людей загинули, ще шестеро отримали поранення, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Агресор вдарив дроном-камікадзе по Марганцю. За попередньою інформацією, загинули 7 людей. Ще 6 - поранені

- написав Лисак.

Доповнення

За даними Лисака, через ворожу дронову атаку в Раївській громаді Синельниківського району постраждали двоє чоловіків - 40 та 48 років. Обидва лікуватимуться амбулаторно.

"Виникла пожежа на аграрному підприємстві. Рятувальники приборкують вогонь", - зазначив голова ОВА.

З його слів, FPV-дронами агресор цілив по Нікопольщині - райцентру, Покровській та Марганецькій громадах.

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState12.04.25, 02:07 • 29343 перегляди

Юлія Шрамко

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