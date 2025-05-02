Удар по Запорожью: количество раненых возросло до 28 человек

$41.470.09
47.170.12
ukenru
"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке
Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 38639 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 97151 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 97950 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 109153 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
1 мая, 08:40 • 114665 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

1 мая, 04:00 • 291088 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

30 апреля, 21:58 • 155559 просмотра

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально

30 апреля, 15:17 • 170946 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 226312 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

30 апреля, 08:44 • 255293 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+4°
1.3м/с
71%
755 мм
Популярные новости

Оккупанты возле Крымского моста приведены в полную боевую готовность – партизаны

1 мая, 17:29 • 11116 просмотра

Виткофф не заинтересован в должности советника по нацбезопасности при Белом доме - CNN

1 мая, 17:30 • 8398 просмотра

В Киевской области таксист пытался похитить 6-летнюю девочку: его уже отправили под стражу

1 мая, 17:57 • 6480 просмотра

США отправляют Украине списанные самолеты со свалки “на запчасти” - СМИ

1 мая, 18:12 • 12011 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

1 мая, 19:09 • 8480 просмотра
публикации

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 97739 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

1 мая, 09:26 • 196165 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

1 мая, 04:00 • 291088 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

30 апреля, 15:42 • 224459 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

30 апреля, 13:19 • 258702 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Дональд Трамп

Михаил Федоров

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Киев

Соединенные Штаты

Франция

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

1 мая, 19:32 • 5570 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

1 мая, 19:09 • 8800 просмотра

Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес

1 мая, 16:52 • 18507 просмотра

После фильмов Феррары и Херцога: режиссер Такаши Миике снимет новую версию "Плохого лейтенанта"

1 мая, 14:10 • 25167 просмотра

Дочь Де Ниро объявила о своем трансгендерном переходе: как отреагировал звездный папа

1 мая, 13:28 • 28361 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Телеграмма

9К720 Искандер

Rockwell B-1 Lancer

Удар по Запорожью: количество раненых возросло до 28 человек

Киев • УНН

 • 726 просмотра

Количество раненых в результате вражеской атаки по Запорожью возросло до 28. Враг повредил жилые дома, университет и объект инфраструктуры.

Удар по Запорожью: количество раненых возросло до 28 человек

Количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до 28. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, россияне ударили по гражданской инфраструктуре города.

Повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры

- рассказал Федоров.

Добавим, что информация об отбое воздушной тревоги в Запорожье появилась в 3:06.

Напомним

Вечером в четверг, 1 мая, россияне ударили дронами по Запорожью. Под ударом оказались частные дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.

Впоследствии сообщалось об одном погибшем, впрочем вскоре Федоров опроверг эту информацию. По его словам, спасатели деблокировали пострадавшего из-под завалов.

Авиаудар по Константиновке: оккупанты повредили предприятие и автомобили01.05.25, 17:26 • 7466 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Иван Федоров
Запорожье
Brent
$62.65
Bitcoin
$96,961.20
S&P 500
$5,634.87
Tesla
$282.81
Газ TTF
$32.15
Золото
$3,257.12
Ethereum
$1,847.48