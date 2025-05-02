Удар по Запорожью: количество раненых возросло до 28 человек
Киев • УНН
Количество раненых в результате вражеской атаки по Запорожью возросло до 28. Враг повредил жилые дома, университет и объект инфраструктуры.
Количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до 28. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, россияне ударили по гражданской инфраструктуре города.
Повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры
Добавим, что информация об отбое воздушной тревоги в Запорожье появилась в 3:06.
Напомним
Вечером в четверг, 1 мая, россияне ударили дронами по Запорожью. Под ударом оказались частные дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
Впоследствии сообщалось об одном погибшем, впрочем вскоре Федоров опроверг эту информацию. По его словам, спасатели деблокировали пострадавшего из-под завалов.
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