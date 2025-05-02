Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 28 осіб
Київ • УНН
Кількість поранених внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 28. Ворог пошкодив житлові будинки, університет та об'єкт інфраструктури.
Кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 28. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
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За його словами, росіяни ударили по цивільній інфраструктурі міста.
Пошкоджені житлові будинки, університет та обʼєкт інфраструктури
Додамо, що інформація про відбій повітряної тривоги у Запоріжжі з'явилась о 3:06.
Нагадаємо
Ввечері у четвер, 1 травня, росіяни вдарили дронами по Запоріжжю. Під ударом опинилися приватні будинки, заклади освіти та об’єкти інфраструктури.
Згодом повідомлялося про одного загиблого, втім незабаром Федоров спростував цю інформацію. За його словами, рятувальники деблокували постраждалого з-під завалів.
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