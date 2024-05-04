Удар по Харькову: количество раненых возросло до четырех

Количество раненых в результате попадания по Харькову шахедами возросло до четырех. В результате падения обломков сбитых "шахедов" есть возгорание гражданского двухэтажного офисного здания в Основянском районе Харькова, сообщил глава ОВА Синегубов, передает УНН.

Детали

Ребенка и одну женщину госпитализировали, еще одной раненой - 89-летней женщине оказали помощь на месте.

За помощью медиков еще обратилась 52-летняя женщина.

В Харькове из-за взрыва есть раненый