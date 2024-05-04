Удар по Харькову: количество раненых возросло до четырех
Киев • УНН
Четыре человека, в том числе ребенок и две пожилые женщины, получили ранения, когда гражданское офисное здание в Харькове загорелось из-за падения обломков сбитого иранского беспилотника "Шахид".
Количество раненых в результате попадания по Харькову шахедами возросло до четырех. В результате падения обломков сбитых "шахедов" есть возгорание гражданского двухэтажного офисного здания в Основянском районе Харькова, сообщил глава ОВА Синегубов, передает УНН.
Детали
Ребенка и одну женщину госпитализировали, еще одной раненой - 89-летней женщине оказали помощь на месте.
За помощью медиков еще обратилась 52-летняя женщина.
В Харькове из-за взрыва есть раненый3 мая 2024, 22:40 • 4315 просмотров
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