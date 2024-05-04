В Харькове из-за взрыва есть раненый

Один человек получил ранения в результате двух попаданий беспилотников по Харькову, сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Ранее мы сообщали о серии взрывов в городе.

По данным городского головы, в городе два попадания шахедов по Харькову, оба - по гражданской инфраструктуре Основянского района.

На месте одного из попаданий - масштабный пожар. На данный момент известно об одном пострадавшем человеке.

В Харькове прогремела серия взрывов