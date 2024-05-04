В Харькове из-за взрыва есть раненый

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Депутат эстонского парламента Кристо Энн Вага проехал на велосипеде 1700 км из Таллинна в Киев, собрав 30 000 евро для Вооруженных сил Украины на закупку автомобилей и беспилотников.
НБУ внедряет самый большой пакет смягчения валютных ограничений с начала полномасштабной войны
НБУ ввел самый большой пакет послаблений валютных ограничений с начала полномасштабной войны, позволив бизнесу выходить на новые рынки, репатриировать дивиденды, переводить средства за границу по договорам лизинга/аренды, погашать внешние кредиты и проценты по ним, а также ослабить ограничения на деятельность представительств, что должно улучшить бизнес-среду, поддержать экономическое восстановление и способствовать привлечению новых инвестиций.
МИД предостерегает украинцев от посещения мест массового скопления в Тбилиси
Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины избегать посещения мест массового скопления людей и участия в акциях протеста в Тбилиси в связи с продолжающимися в городе массовыми демонстрациями.