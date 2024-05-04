У Харкові через вибух є поранений
Київ • УНН
У Харкові внаслідок двох ударів безпілотників по об'єктах цивільної інфраструктури в Основ'янському районі постраждала одна людина, що спричинило масштабну пожежу.
Одна людина зазнала поранень внаслідок двох влучань безпілотників по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
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Раніше ми повідомляли про серію вибухів у місті.
За даними місього голови, у місті два влучання шахедів по Харкову, обидва — по цивільній інфраструктурі Основʼянського району.
На місці одного із влучань - масштабна пожежа. На цей час відомо про одну постраждалу людину.
У Харкові пролунала серія вибухів04.05.24, 01:20 • 82338 переглядiв