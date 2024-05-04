Удар по Харкову: кількість поранених зросла до чотирьох
Київ • УНН
Чотири людини, в тому числі дитина і дві літні жінки, отримали поранення, коли цивільна офісна будівля в Харкові загорілася через падіння уламків збитого іранського безпілотника "Шахід".
Кількість поранених внаслідок влучання по Харкову шахедами зросла до чотирьох. Внаслідок падіння уламків збитих "шахедів" є загоряння цивільної двоповерхової офісної будівлі в Основʼянському районі Харкова, повідомив очільник ОВА Синєгубов, передає УНН.
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Дитину та одну жінку шпиталізували, ще одній пораненій — 89-річній жінці надали допомогу на місці.
По допомогу медиків ще звернулася 52-річна жінка.
У Харкові через вибух є поранений04.05.24, 01:40 • 24444 перегляди