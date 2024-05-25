Удар по гипермаркету в Харькове: без вести пропавшими считаются около 16 человек
Киев • УНН
В результате нападения россиян на гипермаркет в Харькове около 16 человек пропали без вести, 4 человека считаются погибшими, около 40 получили ранения.
В результате удара россиян по гипермаркету в Харькове без вести пропавшими считаются около 16 человек. Об этом в эфире телеканала «Мы-Украина» сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
По словам главы ОВА, пока известно о четырех погибших, около 40 - получили ранения:
Здесь на месте работает мобильная лаборатория ДНК. Прибывают близкие и родные, которые ищут своих родственников. Мы им предлагаем сдать ДНК-тесты для возможной идентификации тел. Пожар локализован, вскоре будет ликвидирован. Будет большое количество работы по идентификации тел, потому что по нашим предварительным данным, в помещении могли еще находиться более 20 человек
Увеличилось количество погибших во время удара россиян по строительному гипермаркету25 мая 2024, 18:30 • 9918 просмотров
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