Удар по гипермаркету в Харькове: без вести пропавшими считаются около 16 человек

В результате удара россиян по гипермаркету в Харькове без вести пропавшими считаются около 16 человек. Об этом в эфире телеканала «Мы-Украина» сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По словам главы ОВА, пока известно о четырех погибших, около 40 - получили ранения:

Здесь на месте работает мобильная лаборатория ДНК. Прибывают близкие и родные, которые ищут своих родственников. Мы им предлагаем сдать ДНК-тесты для возможной идентификации тел. Пожар локализован, вскоре будет ликвидирован. Будет большое количество работы по идентификации тел, потому что по нашим предварительным данным, в помещении могли еще находиться более 20 человек сказал Олег Синегубов.

Увеличилось количество погибших во время удара россиян по строительному гипермаркету