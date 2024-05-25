Удар по гіпермаркету в Харкові: безвісти зниклими вважаються близько 16 осіб
Київ • УНН
Внаслідок нападу росіян на гіпермаркет у Харкові близько 16 людей зникли безвісти, 4 особи вважаються загиблими, близько 40 отримали поранення.
Унаслідок удару росіян по гіпермаркету в Харкові безвісти зниклими вважаються близько 16 людей. Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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За словами очільника ОВА, наразі відомо про чотирьох загиблих, близько 40 – отримали поранення:
Тут на місці працює мобільна лабораторія ДНК. Прибувають близькі та рідні, які шукають своїх родичів. Ми їм пропонуємо здати ДНК-тести для можливої ідентифікації тіл. Пожежа локалізована, невдовзі буде ліквідована. Буде велика кількість роботи щодо ідентифікації тіл, тому що за нашими попередніми даними, у приміщенні могли ще перебувати понад 20 людей
Збільшилася кількість загиблих під час удару росіян по будівельному гіпермаркету25.05.24, 21:30 • 25596 переглядiв