Удар по Днепровскому на Херсонщине: в ОВА сообщили о состоянии женщины, которая пострадала
Киев • УНН
Женщина в Днепровском Херсонской области получила ранения средней тяжести в результате обстрела рф.
Женщина, которая пострадала в Днепровском на Херсонщине из-за вражеского обстрела получила взрывную и черепно-мозговую травмы, осколочное ранение голени. У нее состояние средней тяжести. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Уточнение! В Днепровском пострадала женщина, которая во время обстрела находилась на улице. У нее состояние средней тяжести. В частности взрывная и черепно-мозговая травмы, осколочное ранение голени
Отмечается, что медики оказали ей помощь на месте. От госпитализации женщина отказалась.
Дополнение
Российские оккупанты 13 января утром ударили по Днепровскому на Херсонщине. Сначала сообщалось, что женщина получила ранения конечностей.
Удар по Днепровскому на Херсонщине: в ОВА сообщили о состоянии женщины, которая пострадала
Женщина в Днепровском Херсонской области получила ранения средней тяжести в результате обстрела рф.
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