Удар по Дніпровському на Херсонщині: в ОВА повідомили про стан жінки, яка постраждала
Київ • УНН
Жінка у Дніпровському Херсонської області отримала поранення середньої тяжкості внаслідок обстрілу рф.
Жінка, яка постраждала у Дніпровському на Херсонщині через ворожого обстрілу отримала вибухову і черепно-мозкову травми, осколкове поранення гомілки. У неї стан середньої важкості. Про це УНН повідомляє з посиланням на Херcонську ОВА.
Уточнення! У Дніпровському постраждала жінка, яка під час обстрілу знаходилася на вулиці. У неї стан середньої важкості. Зокрема вибухова і черепно-мозкова травми, осколкове поранення гомілки
Зазначається, що медики надали їй допомогу на місці. Від госпіталізації жінка відмовилася.
Доповнення
Російські окупанти 13 січня зранку вдарили по Дніпровському на Херсонщині. Спочатку повідомлялося, що жінка отримала поранення кінцівок.