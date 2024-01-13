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Окупати зранку вдарили по Дніпровському на Херсонщині, є поранена людина

Київ • УНН

 • 31992 перегляди

Російські війська обстріляли Дніпровське та Садове на Херсонщині поранивши двох мирних мешканців.

Російські окупанти зранку вдарили по Дніпровському на Херсонщині. Жінка отримала поранення кінцівок. Вночі під ударом було Садове, травмований літній чоловік. Про це УНН повідомляє з посиланням на Херcонську ОВА.

Ворог продовжує атакувати Херсонщину. Вночі під ударом було Садове. Згорів приватний будинок. Травмований літній чоловік. Зранку удар прийшовся по Дніпровському. Поранення кінцівок отримала жінка 1960 року народження

 - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на фото – Садове після російського терору.

Доповнення

Херсонська область за минулу добу зазнала 71 ворожий обстріл. Внаслідок атак двоє людей загинули.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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