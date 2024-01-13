Оккупанты утром ударили по Днепровскому на Херсонщине, есть раненый человек
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Днепровское и Садовое в Херсонской области ранив двух мирных жителей.
Российские оккупанты утром ударили по Днепровскому на Херсонщине. Женщина получила ранения конечностей. Ночью под ударом было Садовое, травмирован пожилой мужчина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Враг продолжает атаковать Херсонщину. Ночью под ударом было Садовое. Сгорел частный дом. Травмирован пожилой мужчина. Утром удар пришелся по Днепровскому. Ранения конечностей получила женщина 1960 года рождения
Отмечается, что на фото - Садовое после российского террора.
Дополнение
Херсонская область за минувшие сутки подверглась 71 вражескому обстрелу. В результате атак два человека погибли.
Оккупанты утром ударили по Днепровскому на Херсонщине, есть раненый человек
Российские войска обстреляли Днепровское и Садовое в Херсонской области ранив двух мирных жителей.
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