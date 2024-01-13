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Оккупанты утром ударили по Днепровскому на Херсонщине, есть раненый человек

Киев  •  УНН

13 январь 2024, 09:35  •  21885 просмотра

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Российские войска обстреляли Днепровское и Садовое в Херсонской области ранив двух мирных жителей.

Российские оккупанты утром ударили по Днепровскому на Херсонщине. Женщина получила ранения конечностей. Ночью под ударом было Садовое, травмирован пожилой мужчина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Враг продолжает атаковать Херсонщину. Ночью под ударом было Садовое. Сгорел частный дом. Травмирован пожилой мужчина. Утром удар пришелся по Днепровскому. Ранения конечностей получила женщина 1960 года рождения

 - говорится в сообщении.

Отмечается, что на фото - Садовое после российского террора.

Дополнение

Херсонская область за минувшие сутки подверглась 71 вражескому обстрелу. В результате атак два человека погибли.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Окупати зранку вдарили по Дніпровському на Херсонщині, є поранена людина
Occupants attacked Dniprovske in Kherson region in the morning, one person wounded
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