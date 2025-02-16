Удар по ЧАЭС: в Миндовкилле рассказали об уровне радиации
Киев • УНН
После удара российского дрона по ЧАЭС уровень радиации остается в норме. Продолжается ликвидация последствий атаки с привлечением 85 спасателей и 18 единиц техники.
После удара российского дрона по Чернобыльской АЭС уровень радиации на объекте 16 февраля остается в пределах нормы.
Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает УНН.
Специалисты осуществляют наблюдение за внешней обшивкой Арки НБК (нового безопасного конфайнмента). В Миндовкилле отметили, что, несмотря на атаку, уровень радиации на объекте остается без изменений.
Контрольные показатели мощности эквивалента амбиентной дозы не превышены, что подтвердили и эксперты МАГАТЭ.
Они осмотрели повреждения и провели собственные измерения. Радиационная ситуация находится под контролем.
По состоянию на 16:00 работы по ликвидации последствий удара российского дрона по ЧАЭС продолжаются
В ведомстве добавили, что продолжается тушение пожара в заполнителе внешней обшивки Арки НБК. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения частично раскрывают конструкции Арки и заполняют пустоты под крышей специальными огнетушащими веществами.
Для контроля ситуации используется дрон с тепловизором. К ликвидации последствий привлечено 18 единиц техники и 85 работников ГСЧС.
Напомним,
В ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной частью повредил защитное укрытие на ЧАЭС. Пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные.