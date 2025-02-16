Удар по ЧАЕС: у Міндовкіллі розповіли про рівень радіації
Київ • УНН
Після удару російського дрона по ЧАЕС рівень радіації залишається в нормі. Триває ліквідація наслідків атаки із залученням 85 рятувальників та 18 одиниць техніки.
Після удару російського дрона по Чорнобильській АЕС рівень радіації на об’єкті 16 лютого залишається в межах норми.
Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, передає УНН.
Фахівці здійснюють спостереження за зовнішньою обшивкою Арки НБК (нового безпечного конфайнмента). У Міндовкіллі зазначили, що, незважаючи на атаку, рівень радіації на об’єкті залишається без змін.
Контрольні показники потужності еквівалента амбієнтної дози не перевищені, що підтвердили й експерти МАГАТЕ.
Вони оглянули пошкодження та провели власні вимірювання. Радіаційна ситуація перебуває під контролем.
Станом на 16:00 роботи з ліквідації наслідків удару російського дрона по ЧАЕС тривають
У відомстві додали, що триває гасіння пожежі в заповнювачі зовнішньої обшивки Арки НБК. Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження частково розкривають конструкції Арки та заповнюють пустоти під дахом спеціальними вогнегасними речовинами.
Для контролю ситуації використовується дрон із тепловізором. До ліквідації наслідків залучено 18 одиниць техніки та 85 працівників ДСНС.
Нагадаємо
У ніч на 14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.